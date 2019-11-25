Украина собирается переносить Рождество

Епифаний Думенко, нынешний предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины", сегодня в очередной раз выступил с "программным заявлением", которое шокировало многих.

Думенко считает, что украинские верующие должны "перенести празднование своего Рождества" с 7 января на 25 декабря. И пояснил, что это будет правильно, поскольку так делает Европа.

О намерениях священника — раскольника перенести главный христианский праздник сообщает сегодня "Обозреватель".

Издание также отмечает, что предстоятель ПЦУ уверен, что "устроить это" будет несложно, если его предложение поддержит общество Незалежной. Конечно, говорит раскольник, понадобится время, чтобы привыкнуть к новой дате. Но, поскольку праздник этот семейный и очень значимый для украинцев, новая дата "приживется" быстро.

Кстати, экс-глава СБУ еще в 2015 году настойчиво "рекомендовал" народу страны праздновать Рождество именно 25 декабря. И тоже ставил в пример Европу, "забыв", что она, в отличие от Украины, живет по григорианскому календарю.

Напомним, что в раскольничьей украинской церкви согласия нет давно. Недаром же патриарх УПЦ Филарет называет главу ПЦУ Епифания Иудой. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.