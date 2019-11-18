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Источник Правда.Ру

Исследователи заявили, что Моисей говорил с Богом в Саудовской Аравии

Религия

Исследователи Библии считают, что нашли настоящую гору, на которой Моисей общался с Богом во время исхода из Египта, в Саудовской Аравии. В доказательство они приводят обломки с надписями якобы на древнееврейском языке.

Организация The Doubting Thomas Research Foundation (DTRF) полностью посвящена изучению предполагаемого пути евреев из Египта в Израиль, описанному в библейской Книге Исхода. Представители DTRF считают, что научный консенсус, отрицающий правдивость библейского повествования в этом отношении, во многом связан с неверной локализацией горы Синай. Традиционно под ней понимают одноимённую гору на территории современного Египта, но в DTRF считают, что библейский Синай — это гора Джабаль-эль-Лауз, высочайшая точка Саудовской Аравии.

В прошлом году DTRF сняли документальный фильм на эту тему, а теперь представили новые доказательства: якобы на Джабаль-эль-Лауз исследователи обнаружили осколки табличек с письменами на древнем иврите. Они связывают находку с библейским преданием о разбитых Моисеем скрижалях завета.

По мнению представителей DTRF эти данные подтверждают историчность библейского повествования и, таким образом, "меняют общечеловеческие представления" об истории. Оени также считают, что правительство Саудовской Аравии знает и намеренно скрывает правду о горе Синай.

Традиционные историки и библеисты крайне критически относятся к утверждениям DTRF. Новые "находки" исследователей представители академической науки пока никак не комментировали.

Темы синай моисей саудовская аравия библейская археология
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