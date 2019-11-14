Власти потратят десять миллиардов на восстановление монастырей

Более десяти миллиардов рублей из федерального бюджета пойдут на реконструкцию российских монастырей, заявил глава Минкульта Владимир Мединский. Речь идёт об объектах исторического наследия.

В качестве примера министр культуры назвал Соловецкий монастырь с его богатой и сложной историей. Мединский отметил, что сейчас находящийся в монастырском комплексе музей является на Соловках градообразующим предприятием, где работает каждый второй. Туда уже вложено свыше двух миллиардов, работы продлятся до 2024 года.

Также планируется профинансировать восстановительные работы в Троице-Сергиевой лавре, московском Новодевичьем монастыре и Воскресенском Новодевичьем монастыре в Петербурге, Кириллово-Белозерском, Серафимо-Дивеевском, Долматовском и Преображенском старообрядческом монастырях.

Министр подчеркнул, что эта работа имеет не только культурный, но и экономический смысл: всё это значимые туристические объекты, привлекающие гостей из других регионов России и из-за границы, а для местных жителей — рекреационные точки, где можно погулять, как, например, в Новодевичьем. "Я там живу неподалеку и знаю", — отметил Мединский.

Схожие суммы министерство культуры, по его словам, выделяет и на реставрацию исторических крепостей в разных уголках Российской Федерации.