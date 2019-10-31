В РПЦ призвали снимать фильмы на основе исторических исследований

Патриарх Кирилл в среду наградил лауреатов Макариевской премии по гуманитарным наукам.

Он призывал ставить спектакли, снимать фильмы и писать художественные произведения на основе исторических исследований.

По словам главы РПЦ, если бы сценаристы изучали исторические исследования на те темы, по которым планируется снять фильм или поставить спектакль, то было бы больше пользы от исторических фильмов и спектаклей, который посвящены прошлому России.

Также патриарх выступил с предложением в рамках данной премии оценивать и художественные произведения на исторические темы.

По словам патриарха, прошлое и настоящее очень тесно связаны. Он напомнил, что настоящее не сваливается на людей откуда-то из космоса. Настоящее связано в прошлым человечества.

Поэтому изучение истории помогает людям выяснить, что влияет на нашу современную жизнь.

Фото: twitter.com