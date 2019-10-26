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В РПЦ одобрили футболки с цитатами из Евангелия

Религия print

Иисус Христос остается одной из самых интересных личной за всю историю человечества. Это утверждает председатель Синодального отдела по внешним церковным связям Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он утверждает, что Русская православная церковь поддерживает моду на футболки для молодежи с цитатами из Евангелия или словами Иисуса Христа.

"Иисус призывал людей, чтобы они помогали друг другу. Он учил их добру. Поэтому ничего плохого в ношении футболок с его цитатами я не вижу", - отметил митрополит.

Так священник прокомментировал недавнюю продажу лимитированных кроссовок Jesus Shoes в США. Производитель изготовил всего 20 пар этих кроссовок. Воздушная подушка в подошве кроссовка заполнена святой водой из реки Иордан.

Темы рпц мода иларион футболки кроссовки евангелие православие иисус христос
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