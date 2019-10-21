Протоирей Всеволод Чаплин выступил с критикой "умных" четок.
"Умные" четки - это электронный гаджет, созданный для католиков. Недавно новинку презентовал Ватикан. В РПЦ считают, что новый гаджет превратить частную религиозную жизнь верующего в общественное достояние.
Как сообщил протоирей Чаплин в интервью с радиостанцией "Говорит Москва", ему не нравится, что в этих "умных четках" информация о том, как человек молится, сколько времени и кому он молится, сохраняется в какой-то базе.
По мнению Чаплина, этой информацией сможет кто-то воспользоваться в своих целях. Сам Чаплин отметил, что ему не хотелось, чтобы место и направление его молитвы фиксировалось в какой-либо базе данных.
Чаплин считает, что Ватикан представляет собой слабую в информационном плане структуру, и поэтому когда-нибудь потеряет контроль над этой базой .
Фото: youtube.com
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