В РПЦ призвали учить детей церковнославянскому языку вместо английского

Детей в России следует обучать церковнославянскому языку вместо английского. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Священнослужитель раскритиковал родителей, которые почти с рождения начинают обучать своего ребенка иностранному языку. По мнению представителя РПЦ, учить "надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому, это же тоже очень важно".

"Так вот, это (церковнославянский - прим. ред.) настоящий, а современный язык - это ненастоящий, там половина аглицизмов - все же щеголяют. Вместо коробки для еды "фудбокс" говорят в самолете. "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу?" - подчеркнул Смирном.

Протоиерей добавил, что богослужения не должны переводиться на русский язык. "Даже (президент Украины - прим. ред.) Зеленский через пень-колоду, но говорит по-английски. И еще за полгода выучил украинский. А церковнославянский язык - это вообще основа русского языка, там надо выучить два десятка слов", - заключил он.