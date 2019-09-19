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В РПЦ призвали сохранить изучение религии в школьных программах

Религия » Религии России » Православие print

Русская православная церковь (РПЦ) призвала Минпросвещения отказаться от нового образовательного стандарта (ФГОС), в котором не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса "Основ религиозных культур и светской этики". 

Церковь обращает внимание на то, что в опубликованном проекте нового ФГОСа для начальной школы предполагается изучение только основ светской этики либо мировых религиозных культур. Четыре модуля - основы православия, ислама, буддизма и иудаизма - из стандарта исключены. Преподавания религиозных культур по выбору с 5 по 9 классы не предусмотрено.

В РПЦ считает, что новый стандарт представляет собой попытку ликвидации возможности воспитания детей "с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи". "Изучение детьми духовно-нравственной культуры оказывает на них положительное воздействие, о чем свидетельствуют множество учителей и родителей", - подчеркивают в церкви. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в РПЦ считают заявление группы священнослужителей из разных стран в защиту фигурантов дел по итогам акций оппозиции, прошедших летом в Москве, попыткой участия в правозащитной деятельности, которая на деле превратилась в политическую декларацию.

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Темы рпц фгос школа религия школьные программы
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