В РПЦ призвали священников избегать политической риторики

В РПЦ считают заявление группы священнослужителей из разных стран в защиту фигурантов дел по итогам акций оппозиции, прошедших летом в Москве, попыткой участия в правозащитной деятельности, которая на деле превратилась в политическую декларацию.

Заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что, «когда из несправедливо осужденных , которые есть, по мнению Церкви, в любой стране мира, выбираются несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, - это политика, а не печалование".

А именно это, по мнению РПЦ, было продемонстрировано группой священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), подписавших открытое письмо, в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".

Кипшидзе считает, что политическая активность и борьба с властью не может быть главной миссией церкви вне зависимости от намерений подписавших обращение священнослужителей. "Да, эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить как смогли. Возможно, они искренне переживают за судьбу людей, находящихся в узах, независимо от их вины. Однако им должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой, но дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией Церкви", - заявил он.

Заместитель председателя Синодального отдела подчеркивает, что «пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему. А подписывать декларации, в которых странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты, - это легкий, но бесполезный путь».

Напомним: в открытом письме, размещенном на портале "Правоcлавие и мир" клирики, "исполняя пастырский долг печалования о заключенных", призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по так называемому московскому делу.

"Московским делом" авторы письма обобщенно назвали несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, прошедших в Москве летом этого года.

Фото: РПЦ: Вахтанг Кипшидзе