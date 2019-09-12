Священники окропили Тверь святой водой ради борьбы с пьянством

Священнослужители в Твери вылили на город с самолета около 70 литров святой воды, чтобы избавить жителей от пьянства.

В День трезвости, который отмечался 11 сентября, митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с еще одним представителем РПЦ совершили полет на самолете, чтобы с высоты окропить город. Освященную воду лили из чаши, поскольку брызги от кропила во время полета залетали бы обратно. В это время митрополит читал молебен, чтобы "оградить город от несчастий, аварий и социальных бедствий".

"В чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем - перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить - это вызывает смех? Пускай смеются - а мы будем свое дело делать", - ответил представитель Церкви скептически настроенным горожанам.