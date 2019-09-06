Принадлежащая РПЦ компания получила лицензию на продажу вина

Принадлежащая структурам Русской православной церкви (РПЦ) компания "Мезыбь" получила лицензию на производство и продажу вина.

Как уточняет Русская служба BBC, предприятию выдали лицензию на производство обычного и игристого вина, однако изготавливать церковный кагор компания не сможет. Эксперты считают, что церковь будет производить вино для своих нужд.

"Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", - предположил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

Виноградники РПЦ расположены в Краснодарском крае рядом с Синодальным духовно-административным и культурным центром. Компании принадлежит 70 гектаров сельскохозяйственных земель.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам представителя РПЦ, операция по смене пола - это преступление против Бога. Священнослужитель отметил, что в последнее время операции по смене пола стали более распространенными на Западе, что в свою очередь отражается и на России.

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