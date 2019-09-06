Принадлежащая структурам Русской православной церкви (РПЦ) компания "Мезыбь" получила лицензию на производство и продажу вина.
Как уточняет Русская служба BBC, предприятию выдали лицензию на производство обычного и игристого вина, однако изготавливать церковный кагор компания не сможет. Эксперты считают, что церковь будет производить вино для своих нужд.
"Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", - предположил пресс-секретарь патриарха Кирилла.
Виноградники РПЦ расположены в Краснодарском крае рядом с Синодальным духовно-административным и культурным центром. Компании принадлежит 70 гектаров сельскохозяйственных земель.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам представителя РПЦ, операция по смене пола - это преступление против Бога. Священнослужитель отметил, что в последнее время операции по смене пола стали более распространенными на Западе, что в свою очередь отражается и на России.
Читайте также: Священник: православие не запрещает любовь и вино в Великий пост
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.