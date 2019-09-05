Солдат взорвавшейся воинской части под Ачинском окропили святой водой

Вооружение, военную технику и личный состав воинской части под Ачинском окропили святой водой.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Ачинского епархиального благочиния, сообщают местные средства массовой информации.

Напомним, что в августе текущего года в воинской части под Ачинском произошли пожар и серия взрывов. Один человек погиб, еще восемь были ранены.

В ходе эвакуации район ЧП тогда покинули порядка 20 тысяч человек.

Как сообщает сибирское информационно-аналитическое издание "Тайга.Инфо", святой водой вооружение, военную технику и личный состав воинской части окропили представители Красноярской епархии Русской православной церкви.

Также сообщается, что священник объехал в бронемашине по территории складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери и раздал солдатам небольшие напечатанные иконки Пресвятой Богородицы.

Ранее протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином.

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