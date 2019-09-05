Вооружение, военную технику и личный состав воинской части под Ачинском окропили святой водой.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Ачинского епархиального благочиния, сообщают местные средства массовой информации.
Напомним, что в августе текущего года в воинской части под Ачинском произошли пожар и серия взрывов. Один человек погиб, еще восемь были ранены.
В ходе эвакуации район ЧП тогда покинули порядка 20 тысяч человек.
Как сообщает сибирское информационно-аналитическое издание "Тайга.Инфо", святой водой вооружение, военную технику и личный состав воинской части окропили представители Красноярской епархии Русской православной церкви.
Также сообщается, что священник объехал в бронемашине по территории складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери и раздал солдатам небольшие напечатанные иконки Пресвятой Богородицы.
Ранее протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином.
Читайте также:
ВЦИОМ: 37% молодых россиян считают себя неверующими.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.