Под площадку для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге могут отвести территорию у кинотеатра "Космос".
Инициатором стал мэр города Александр Высокинский. Он хочет ввести площадку взамен той, которая была у бывшей телебашни, так как там строят хоккейную арену. При этом сам чиновник признал территорию, где есть сквер, спорной.
Выдвинута и еще одна альтернатива — берег пруда за Макаровским мостом. Этот участок признали достойным с точки зрения градостроительства в локальном отделении Союза архитекторов.
Ранее храм планировали построить в сквере у драмтеатра, но сторонники сохранения сквера проводили там акции протеста. После того, как президент России Владимир Путин посоветовал спросить мнение жителей города, было решено устроить опрос. От первого варианта в итоге отказались в Екатеринбургской епархии.
Фото: ekmap.ru
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