Еще один сквер может быть отведен под постройку екатеринбургского храма

Под площадку для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге могут отвести территорию у кинотеатра "Космос".

Инициатором стал мэр города Александр Высокинский. Он хочет ввести площадку взамен той, которая была у бывшей телебашни, так как там строят хоккейную арену. При этом сам чиновник признал территорию, где есть сквер, спорной.

Выдвинута и еще одна альтернатива — берег пруда за Макаровским мостом. Этот участок признали достойным с точки зрения градостроительства в локальном отделении Союза архитекторов.

Ранее храм планировали построить в сквере у драмтеатра, но сторонники сохранения сквера проводили там акции протеста. После того, как президент России Владимир Путин посоветовал спросить мнение жителей города, было решено устроить опрос. От первого варианта в итоге отказались в Екатеринбургской епархии.

Фото: ekmap.ru