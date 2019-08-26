Презентован сборник фантастических повестей различных авторов "Поворот рек истории". Их суть — альтернативные возможности развития России.
Отмечается, что большинство поворотных событий авторы связали с православной церковью. Либо Россия "под их пером" становилась мощной православной державой с сильным влиянием церкви на общество, либо же утрата церковью позиций ставила ее на грань гибели.
Среди альтернативных вариантов предлагались, например, страна без татаро-монгольского ига, победа декабристов, победа СССР в политической мировой борьбе или же отсутствие СССР как такового и сохранение Российской империи.
Составителями сборника выступили историк, профессор МГУ Дмитрий Володихин и писатель, редактор и преподаватель НИУ ВШЭ Сергей Чекмаев. По их словам, авторы подвели читателя к идее, что христианство в истории России всегда было благом, и жертвовать им ради "безрелигиозного прогресса" опасно и глупо.
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