Патриарх Кирилл: пацифисты неправильно трактуют Евангелие

Пацифисты ошибочно трактуют евангельские слова о том, что получив удар по одной щеке, нужно подставить другую. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди после Литургии в храме Державной иконы Божией Матери.

"Из буквального толкования можно сделать неверные выводы. Мы знаем, что в определенный период новейшей истории возникло такое движение, как пацифизм, которое полностью исключало возможность вооруженного сопротивления даже в случае агрессии", - сказал глава РПЦ.

Он добавил, многие пацифисты ссылаются на слова об ударе в правую щеку, за которым должен последовать удар в левую. Правильное толкование заповеди звучит следующим образом: "Кто злословит нас, того мы благословляем; кто гонит нас, того мы терпим", подчеркнул Кирилл.

"Слова апостола Павла помогают нам понять, что на зло нужно отвечать иначе. Если не найдется никого, кто ответит на зло добром, то зло будет торжествовать в роде человеческом", - заключил патриарх.