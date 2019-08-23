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Крупнейшей мечети Европы дали имя пророка, а не Кадырова

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Самая крупная мечеть Европы открылась в чеченском городском поселении Шали. Она вмещает 30 тысяч человек в своих стенах и 70 тысяч на верандах.

Здание построено из белоснежного мрамора. Вокруг него выстроены 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки.

На церемонии открытии побывали глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, а также высшие политические и духовные лица из нескольких мусульманских стран. С российской стороны также участвовали полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее сообщалось, что мечети дадут имя Рамзана Кадырова, но сам глава Чечни на открытии сказал, что ее назовут "Гордость мусульман" и носить она будет имя пророка Мухаммеда.

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