Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги исследования религиозной принадлежности граждан. Результаты опроса показывают, что 63% россиян относят себя к православной вере. Причем наиболее часто это делают люди старшего возраста.
Примечательно, что только 86% опрошенных, которые причисляют себя к православной вере, рассказали, что прошли обряд крещения. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
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