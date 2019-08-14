ВЦИОМ: большинство россиян относят себя к православной вере

Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги исследования религиозной принадлежности граждан. Результаты опроса показывают, что 63% россиян относят себя к православной вере. Причем наиболее часто это делают люди старшего возраста.

Примечательно, что только 86% опрошенных, которые причисляют себя к православной вере, рассказали, что прошли обряд крещения. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.