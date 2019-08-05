Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином.
Об этом священнослужитель заявил в эфире православного телеканала "Спас".
Напомним, что знаменитый натуралист и путешественник скончался в 1882 году.
Артемий Владимиров же заявил, что общался с Чарльзом Дарвином в Вестминстерском аббатстве, где именитый ученый и был похоронен. Протоиерей признался, что не является поклонником "обезьяньей теории" и именно поэтому беседа с Дарвином доставила ему удовольствие.
В ходе спора, рассказывает Артемий Владимиров, Чарльз Дарвин попросил священника не соблазнять его теорией божественного сотворения мира. Ученый якобы признался духовнику, что выдвинул свою теорию об эволюции "не от большого ума", а сейчас, спустя время, раскаивается в этом.
Дарвин также отметил, рассказал протоиерей в эфире православного телеканала, что рад "торжеству разума и православия".
Напомним, что в своем труде "Происхождение видов" Чарльз Дарвин назвал естественный отбор основным механизмом эволюции. Ученый обосновал, что все живые организмы происходят от общих предков и эволюционируют со временем.
Согласно гипотезе Дарвина, человек произошел от обезьяны.
Артемий Владимиров же заявил, что ему удалось переубедить Чарльза Дарвина. "Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения", — якобы сказал исследователь священнику в Вестминстерском аббатстве.
Ранее сообщалось, что священнослужитель из городка Болотное в Новосибирской области требовал от прихожан церкви подарить ему бытовую технику и автомобиль.
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