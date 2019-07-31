Патриарх Кирилл связал широкое строительство храмов с возрождением веры

Широкое строительство храмов в России связано с процессом возрождения православной веры в стране. Такое мнение высказал патриарх Кирилл, который освятил главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор.

"Храмы никогда не строятся по приказу сверху, храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то захотелось. Храм поднимается тогда, когда его создание поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа", - сказал глава РПЦ.

Он добавил, что "храмоборцам" следует прекратить бесполезные попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в период борьбы с церковью, поскольку "нельзя дважды вступить в один и тот же исторический процесс".

"Сейчас другая страна, другой народ, и поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать, но я бы сказал больше - себе не мешайте, не закрывайте для себя путь к Богу", - заключил патриарх.