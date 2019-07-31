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Патриарх Кирилл связал широкое строительство храмов с возрождением веры

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Широкое строительство храмов в России связано с процессом возрождения православной веры в стране. Такое мнение высказал патриарх Кирилл, который освятил главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор. 

"Храмы никогда не строятся по приказу сверху, храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то захотелось. Храм поднимается тогда, когда его создание поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа", - сказал глава РПЦ. 

Он добавил, что "храмоборцам" следует прекратить бесполезные попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в период борьбы с церковью, поскольку "нельзя дважды вступить в один и тот же исторический процесс". 

"Сейчас другая страна, другой народ, и поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать, но я бы сказал больше - себе не мешайте, не закрывайте для себя путь к Богу", - заключил патриарх. 

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Темы рпц храмы церковь патриарх кирилл
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