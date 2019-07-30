Священник РПЦ впервые в мире освятил криптовалюту

Несколько дней назад в Москве состоялось освящение "народной" криптовалюты Prizm. Для совершения православного обряда разработчики пригласили священника Русской православной церкви отца Всеволода.

Посередине офиса, где проходило освящение, был поставлен столик со свечами, иконами и криптовалютными кошельками, на которых был отпечатан логотип компании. Сотрудники стояли за священником, держа в руках зажженные свечи. Это мероприятие стало первым в истории криптовалют религиозным освящением.

Примечательно, что разработчики Prizm классифицируют свою криптовалюту как полностью децентрализованный платежный инструмент с возможность саморегуляции. Основателями проекта выступили бывшие участники MMM Алексей Муратов и Юрий Майоров. В криптовалютной среде их проект характеризуют как мошеннический.

Также о своей причастности к Prizm заявлял и владелец скандально известной биржи WEX Дмитрий Васильев, который был арестован в Италии по запросу властей Казахстана. Он сообщил, что участвует в раскрутке криптовалюты Prizm.