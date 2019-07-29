Прихожане православных храмов Северной Осетии направили письменное обращение архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду, в котором рассказали об их притеснении властями республики.
Прихожане обратились к архиепископу после того, как на странице члена молодежного парламента Северной Осетии Романа Габараева появилась публикация, в которой он призвал общественность изгонять христиан из республики. Позже Габарева исключили из организации.
В обращении говорится, что это далеко не единственный прецедент. На православных Алании регулярно испытывают давление, которое одобряется высшим руководством республики.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в МИД России признали массовые гонения на православных христиан. Этот вопрос поднимали на конференции высокого уровня "Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и представителей других религий". Она прошла в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека.
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