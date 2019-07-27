Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.

"В заседании приняли участие все члены Синода кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины)", - сообщает пресс-служба ПЦУ.

В середине июля Филарет также проигнорировал заседание синода Православной церкви Украины.

Напомним, Филарет является почетным патриархом ПЦУ, а также главой Киевской епархии этой церковной структуры. Однако он неоднократно высказывал свое недовольство устройством организации и деятельностью ее главы Епифания.

В июне Филарет заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата вопреки уставу ПЦУ. В ответ на это Епифаний провел заседание синода, на котором было принято решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".