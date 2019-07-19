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Источник Правда.Ру

Пастора в Бразилии столкнули со сцены за критику толстых девушек

Религия print

В Бразилии протестантский священник Марсело Росси пострадал после своих слов о том, что женщины с лишним весом не попадут в рай. После этой фразы на сцену выбежала полная девушка и столкнула пастора со сцены. 

Священнослужитель говорил об одном из главных грехов - чревоугодии. Он посоветовал женщинам внимательнее следить за своей фигурой. Дело не только в красоте тела, но и в проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть из-за лишнего веса. Более того, подчеркнул пастор, толстые девушки не попадут в рай. 

Затем на сцену выбежала женщина, которая на глазах 50 тысяч верующих с силой толкнула священника и спрыгнула в толпу. Сам же пастор встал и продолжил мессу. 

Многие пользователи Сети не оценили подобный поступок и выразили надежду, что Росси не получил серьезных травм. 

"Отец подвергся нападению во время мессы, мы молились за него, и, к счастью, священник не получил серьёзных травм", - отметили позднее представителя Церкви. 

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Темы месса пастор толстые женщина бразилия священник
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