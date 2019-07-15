Пермская епархия обратилась в полицию из-за рекламы "божественной шаурмы" в одном из местных кафе. Заявление было подано от имени секретаря епархии протоиерея Андрея Литовка.
По его словам, на рекламу жалуются "граждане православного вероисповедания", поскольку она изображает карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы.
"Данное изображение оскорбляет чувства верующих, так как образ святой мученицы и полуобнаженной женщины совершенно несовместимы. Прошу проверить данный факт на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)", - отмечает священнослужитель.
Заявление уже зарегистрировано оперативным дежурным городского отделения полиции. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в течение десяти дней.
По словам владелицы кафе, авторы рекламного постера не хотели никого оскорбить. Термин "божественная" был использован в качестве превосходной степени слова "хороший". Рекламу убрали со страниц заведения в социальных сетях.
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