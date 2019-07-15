Пермская епархия добивается уголовного дела из-за "божественной шаурмы"

Пермская епархия обратилась в полицию из-за рекламы "божественной шаурмы" в одном из местных кафе. Заявление было подано от имени секретаря епархии протоиерея Андрея Литовка.



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По его словам, на рекламу жалуются "граждане православного вероисповедания", поскольку она изображает карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы.

"Данное изображение оскорбляет чувства верующих, так как образ святой мученицы и полуобнаженной женщины совершенно несовместимы. Прошу проверить данный факт на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)", - отмечает священнослужитель.

Заявление уже зарегистрировано оперативным дежурным городского отделения полиции. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в течение десяти дней.

По словам владелицы кафе, авторы рекламного постера не хотели никого оскорбить. Термин "божественная" был использован в качестве превосходной степени слова "хороший". Рекламу убрали со страниц заведения в социальных сетях.