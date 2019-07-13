В РПЦ заявили о желании наладить диалог с молодежью

Русская православная церковь (РПЦ) стремится наладить диалог с молодыми людьми, поэтому разработала рекомендации для работы с молодежью. Об этом рассказал представитель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.



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По его словам, молодые россияне склонны объединяться в закрытые общества по схожим интересам или признакам. "У них какой-то условно закрытый мир, у которого свой язык, своя повестка, свои встречи, свои особые квалифицирующие признаки. Чтобы общаться с ними, нужно это как минимум учитывать", - сказал он.

Ранее в РПЦ разработали документ, где священникам объяснялись правила поведения с представителями разных молодежных субкультур. Среди главных трендов были выделены веганство, спорт, минимализм, волонтерство, футбол и геймерство. Священнослужителям необходимо определять таких молодых людей и пытаться показать им "полноту жизни в Церкви со Христом".