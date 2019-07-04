Встреча президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском имеет важное значение для Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной", - написал он в своем канале в Telegram.
В РПЦ отметили, что встреча президента России и Папы Римского носит межгосударственный характер, поскольку Ватикан "является образованием, близким по статусу к государству: участвует в международных договорах и международных организациях, имеет дипломатические представительства во многих государствах".
Напомним, сегодня в Ватикане проходит встреча Владимира Путина и Франциска. Аудиенция проходит в Папской библиотеке Апостольского дворца в закрытом режиме, лишь в присутствии переводчика.
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