Заключенные следственных изоляторов Москвы жалуются на редкие возможности для посещения тюремных храмов. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
По словам помощника начальника УФСИН Москвы по работе с верующими диакона Кирилла Марковского, арестанты не могут попасть на службу по несколько месяцев, поскольку пойти в храм разрешается только с сокармениками. Из-за отсутствия одного заключенного по уважительной причине всем другим приходится ждать следующего раза для посещения.
Проблема усугубляется и недостатком священников в СИЗО столицы, уточняет портал газеты "Известия". Посещения храмов во многом затруднено правилами доступа к ним. Эти правила нужно пересмотреть, считает представитель РПЦ.
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