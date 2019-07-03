Заключенные московских СИЗО пожаловались на нехватку богослужений

Заключенные следственных изоляторов Москвы жалуются на редкие возможности для посещения тюремных храмов. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.



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По словам помощника начальника УФСИН Москвы по работе с верующими диакона Кирилла Марковского, арестанты не могут попасть на службу по несколько месяцев, поскольку пойти в храм разрешается только с сокармениками. Из-за отсутствия одного заключенного по уважительной причине всем другим приходится ждать следующего раза для посещения.

Проблема усугубляется и недостатком священников в СИЗО столицы, уточняет портал газеты "Известия". Посещения храмов во многом затруднено правилами доступа к ним. Эти правила нужно пересмотреть, считает представитель РПЦ.