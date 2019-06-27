В РПЦ не поддержали законодательный запрет абортов

Русская православная церковь (РПЦ) не выступает за полный законодательный запрет абортов. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.



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"Церковь пока формулирует, а не уже сформулировала документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", так как это только проект документа. Церковь не выступает за законодательный запрет абортов", - написал он в своем канале в Telegram.

Легойда добавил, что Церковь выступает за исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования. Их полный запрет поддерживают лишь некоторые общественные организации.

Ранее на сайте РПЦ появился меморандум "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". В документе предлагается закрепить за эмбрионом право на жизнь, поскольку он является "уникальным человеческим существом". Новый организм не часть материнского тела и поэтому аборт надо приравнять к убийству. Церковь предложила наделить врачей правом отказываться от совершения абортов по религиозным убеждениям.