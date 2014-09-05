Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти умершего настоятеля Елоховского собора в Москве.
Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
"В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервис. А ведь я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест", — написал Кураев в своем блоге в ЖЖ.
РПЦ признала поведение протодиакона безнравственным и "особенно циничным".
Кроме того, протодиакон дал оценку смертям священников от коронавируса в интервью МК.
"Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны. Когда Глава миссионерского отдела РПЦ митрополит Иоанн публично заявляет, что колокольный звон убивает все вирусы — это никуда не годится", — заявил Кураев.
В указе патриарха также отмечается, что на имя патриарха уже приходили жалобы на Кураева. Запрет в служении будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу действий Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.
Так, Кураев занимал достаточно мягкую позицию в отношении участниц группы Pussy Riot, которых осудили за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве.
По словам религиоведа Романа Лункина, оскорбление Агейкина стало лишь поводом для запрета Кураева, отмечается сегодня в материале Русской Службы BBC.
К слову, протодиакон Куваев ранее уже "изгонялся" из рядов священнослужителей - в 2014 его уволили из Московской духовной академии.
Московская духовная академия все-таки рассталась с протодиаконом Андреем Кураевым. Ректор академии архиепископ Верейский Евгений подписал приказ о прекращении с ним трудового договора.
Как сказано в приказе, копию которого в пятницу опубликовал в своем "живом журнале" Кураев, такое решение принято "в связи с истечением срока избрания по конкурсу (желания участвовать в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника он не изъявил)". Согласно приказу, Кураеву, который являлся профессором кафедры церковно-практических дисциплин, будет выплачена денежная компенсация.
"Как видим, на этот раз мотивировка приличная — не то, что в декабрьском эмоциональном решении — уволить за то, "что протодиакон Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в блогосфере с эпатажными публикациями", — написал отец Андрей.
Он также сообщил, что в МГУ его лекций в этом году также не будет, в чем он усматривает церковное давление на руководство вуза.
В конце 2013 года Андрей Кураев, автор популярного блога, был уволен из Московской духовной академии за эпатажные высказывания в блоге и СМИ. В своем интернет-журнале он развернул дискуссию на тему "голубого лобби" в Русской православной церкви, приводя анонимные свидетельства о ряде гомосексуалистов-епископов.
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