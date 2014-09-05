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Источник Правда.Ру

Патриарх Кирилл запретил в служении Андрея Кураева за цинизм

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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти умершего настоятеля Елоховского собора в Москве.

Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

 

Агейкин умер от коронавируса 21 апреля, ему было 48 лет.

На что ополчился экс-батюшка

"В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервис. А ведь я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест", — написал Кураев в своем блоге в ЖЖ.

РПЦ признала поведение протодиакона безнравственным и "особенно циничным".

И это не первая нападка Кураева на священнослужителя

Кроме того, протодиакон дал оценку смертям священников от коронавируса в интервью МК.

"Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны. Когда Глава миссионерского отдела РПЦ митрополит Иоанн публично заявляет, что колокольный звон убивает все вирусы — это никуда не годится", — заявил Кураев.

В указе патриарха также отмечается, что на имя патриарха уже приходили жалобы на Кураева. Запрет в служении будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу действий Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.

Высказывания протодиакона часто расходятся с официальной позицией Русской православной церкви.

Так, Кураев занимал достаточно мягкую позицию в отношении участниц группы Pussy Riot, которых осудили за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве.

По словам религиоведа Романа Лункина, оскорбление Агейкина стало лишь поводом для запрета Кураева, отмечается сегодня в материале Русской Службы BBC.

 К слову, протодиакон Куваев ранее уже "изгонялся" из рядов священнослужителей - в 2014 его уволили из Московской духовной академии.

Вот, что рассказывала тогда "Правда.Ру"

Андрей Кураев уволен из Московской духовной академии

Московская духовная академия все-таки рассталась с протодиаконом Андреем Кураевым. Ректор академии архиепископ Верейский Евгений подписал приказ о прекращении с ним трудового договора.

Как сказано в приказе, копию которого в пятницу опубликовал в своем "живом журнале" Кураев, такое решение принято "в связи с истечением срока избрания по конкурсу (желания участвовать в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника он не изъявил)". Согласно приказу, Кураеву, который являлся профессором кафедры церковно-практических дисциплин, будет выплачена денежная компенсация.

"Как видим, на этот раз мотивировка приличная — не то, что в декабрьском эмоциональном решении — уволить за то, "что протодиакон Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в блогосфере с эпатажными публикациями", — написал отец Андрей.

Он также сообщил, что в МГУ его лекций в этом году также не будет, в чем он усматривает церковное давление на руководство вуза.

В конце 2013 года Андрей Кураев, автор популярного блога, был уволен из Московской духовной академии за эпатажные высказывания в блоге и СМИ. В своем интернет-журнале он развернул дискуссию на тему "голубого лобби" в Русской православной церкви, приводя анонимные свидетельства о ряде гомосексуалистов-епископов.

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Темы патриарх кирилл запрет на служение протодиакон андрей кураев
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