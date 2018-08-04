РПЦ научит священников использовать Интернет во благо

На официальном сайте Русской православной церкви опубликовали довольно интересный и занимательный документ. В нем приведен свод правил пользования сетью Интернет для православных священников.
В первую очередь представители РПЦ обратились к священникам с просьбой со всей ответственностью относится к своим постам в социальных сетях, а также ни в коем случае не унижать и не оскорблять других людей. Также ни в коем случае проповедникам не разрешается высмеивать чужую идеологию и указывать на чьи-либо недостатки.
В документе указано, что сеть Интернет — это благо, с помощью которого можно нести веру по всему свету. Проповедовать в Сети священникам предлагается с помощью видоблогинга. Авторы инструкции предлагают клирикам бороться с той повальной критикой церкви, что набирает популярность у аудитории.
Коснулись в памятке и способов заработка в сети. В документе указывается на то, что, если видеоблог священника станет популярным и он сможет с его помощью зарабатывать, это не будет считаться грехом, так как "трудящийся достоин пропитания". Вырученные деньги клирик сможет потратить на развитие своего канала или даже пустить на личные нужды. Последнее, указывается в правилах поведения священников в сети Интернет, не возбраняется.
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