СМИ: имам приказал завоевать Европу в ходе "джихада"

Имам Мандхир Абдалла из мечети Масджид аль-Фарук в Копенгагене, столице Дании, сделал громогласное заявление. По его мнению, окончательное и бесповоротное решение по Сирии, Палестине, Ливану и других стран восточной части Средиземного моря может быть достигнуто лишь через завоевание Европы. Об этом сообщает ультраправый американский ресурс "Breitbart News".

Фото: википедия

Мандхир Абдалла придерживается мнения, что мусульмане должны завоевать Европу и тем самым нанести последний удар по подлому еврейскому народу. Имам призвал к завоеванию Аль-Андалуса, Балкан и Рима, как, по его словам, завещал пророк Мухаммед.

Имам также заявил, что евреи стремятся уничтожить сами себя посредством размножения и разрастания своей нации. По его словам, еврейский народ плодит грязь и мерзость — неизменную природу евреев. Несмотря на столь резкие заявление, имам отметил, что не считает себя расистом, а просто констатирует факты.

Сотрудники правоохранительных органов Дании не оставили без внимания слова Мандхира Абдаллы и выдвинули ему обвинения в экстремизме и разжигании национальной ненависти.

Это далеко не первые столь грубые и резкие высказывания имама. Ранее он заявлял, что как только мусульмане достигнут мирового господства, они сотрут с лица земли как Израиль, так и всех евреев в мире, а также Соединенные Штаты Америки со всеми их военными базами.

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