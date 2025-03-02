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Сигналы из космоса — секрет мощных космических лучей и сигналы Вселенной

4:39
Фактчекинг

Наиболее мощные космические лучи, достигающие Земли, возможно, зарождаются не в отдаленных просторах космоса, а являются продуктом аннигиляции тяжелых частиц темной материи, происходящей в непосредственной близости от нас.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Что такое космические лучи?

Космические лучи представляют собой поток частиц высокой энергии, постоянно циркулирующих в космическом пространстве. В основном они состоят из протонов, но иногда включают ядра более тяжелых элементов, таких как гелий и даже железо. Несмотря на микроскопический размер, они обладают колоссальной энергией, двигаясь со скоростью, близкой к скорости света. Самые быстрые из этих частиц обладают энергией в триллионы раз превышающую энергию, достигаемую в современных ускорителях частиц.

Известные и неизвестные источники

Современная астрофизика в значительной степени объясняет происхождение большинства космических лучей. Любое энергетически значимое событие во Вселенной, как правило, порождает поток таких частиц. Примерами таких событий могут служить взрывы сверхновых, столкновения звезд и аккреция вещества на черные дыры.

Однако, природа наиболее мощных космических лучей остается загадкой. Проблема заключается в том, что, несмотря на наличие множества потенциальных источников энергии, они расположены на расстоянии миллиардов световых лет. Сверхэнергичные частицы не могут преодолевать такие огромные расстояния без существенной потери скорости. Это указывает на то, что их источники должны находиться значительно ближе.

Экзотическая гипотеза: темная материя

Возможно, происхождение этих лучей имеет более экзотическую природу, чем просто космические катаклизмы. В недавней научной работе, которая еще не прошла процедуру рецензирования, российский астрофизик выдвинул предположение, что самые мощные космические лучи возникают из экзотической формы темной материи.

Скалароны: тяжелые, темные и саморазрушающиеся

Предполагается, что эти частицы темной материи обладают огромной массой, значительно превосходящей массу самых тяжелых известных частиц, таких как топ-кварк. Эти частицы, получившие название скаларонов, могли образоваться в ранние периоды существования Вселенной, в эпоху инфляции, когда произошло стремительное расширение пространства.

Скалароны остаются невидимыми для света и взаимодействуют с остальной Вселенной только посредством гравитации. Однако, в редких случаях два скаларона могут столкнуться и аннигилировать, высвобождая энергию в виде космических лучей сверхвысоких энергий.

Согласование теории и наблюдений

Поскольку скалароны распространены повсеместно, они могли бы генерировать космические лучи в пределах нашей галактики. Важно отметить, что данная гипотеза должна соответствовать наблюдаемым данным. Слишком частые столкновения скаларонов привели бы к образованию большего количества космических лучей высоких энергий, чем наблюдается в реальности. И наоборот, слишком редкие столкновения не смогли бы объяснить наблюдаемые явления.

Согласно расчетам, аннигиляция скаларонов может быть причиной обнаружения высокоэнергетичных космических лучей, поскольку их плотность и частота взаимодействия соответствуют известным характеристикам темной материи.

Альтернативные объяснения и перспективы

Стоит отметить, что данная гипотеза остается спорной. Для формирования скаларонов в ранней Вселенной требуются определенные модификации теории общей относительности Эйнштейна, которые могут не пройти дальнейшие проверки. Существуют и другие теории, объясняющие происхождение космических лучей сверхвысоких энергий, например, их образование внутри молекулярных облаков в нашей галактике без участия темной материи.

Тем не менее, данная гипотеза представляет собой интересный пример использования экстремальных условий во Вселенной для проверки радикальных идей. Дальнейшее развитие этой концепции может привести к разработке методов ее экспериментальной проверки. В случае подтверждения, эта гипотеза позволит нам глубже понять природу не только темной материи, но и ранней Вселенной.

Уточнения

Косми́ческие лучи́ — элементарные частицы, фотоны и ядра атомов, движущиеся с высокими энергиями в космическом пространстве.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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