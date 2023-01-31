Суд признал не соответствующими действительности сведения о матери-вымогательнице

18 декабря 2021 года на страницах Pravda. Ru был опубликована статья "Москвичка обвинила в смерти дочери психологический тренинговый центр" о действиях Легеза Н. Б., матери погибшей якобы по его вине дочери.

Суд признал не соответствующими действительности сведения, изложенные и подразумеваемые в публикации, о том, что она получила у психологического тренингового центра деньги в размере одного миллиона рублей, преследовала его руководителей и причастна к нападению на одного из руководителей и причинению ему телесных повреждений.

Указанная публикация удалена с ресурсов медиахолдинга Pravda. Ru.