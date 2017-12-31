Астролог о России в 2018 году: вы не поверите!

Астролог Татьяна Орлова рассказала "Правде.Ру", что делать для привлечения удачи в новом 2018 году и каким он выдастся для россиян.

— Приближается 2018 год, что он нам несет с точки зрения астрологии? Как надо его встречать?

— Новый год наступит в ночь с воскресенья на понедельник, это значит, что ночь принадлежит Солнцу. Поэтому надо привлекать для празднования солнечные энергии.

Во-первых, для украшения помещения использовать различные световые украшения: гирлянды, фонарики, чтобы было светло, красиво, празднично, чтобы все мигало.

Во-вторых, на столе обязательно должны быть апельсины — этот фрукт привлекает солнечную энергетику.

В одежде лучше использовать теплые тона: желтый, оранжевый, красный, золотой — обязательно.

Солнце — светило очень позитивное, жизнеутверждающее, помогает развивать творческие способности. Свободным женщинам помогает выйти замуж. Несвободным — завести детей. И так получается, что солнечная энергетика соответствует наступающему году, поэтому привлечь ее — наша задача.

Еще можно привлечь немного энергии Меркурия, потому что Луна будет находится в знаке Близнецов. Продукты Меркурия — это виноград во всех его видах, вино на столе — обязательно, самая различная зелень. Энергия Меркурия даст множество полезных знакомств, новые связи, контакты интересные поездки. Особенно это важно для тех, кто собирается поступать в учебные заведения.

— В нашей традиции сверяться с восточным календарем. Каким будет этот год для разных знаков зодикака?

— Следующий год будет годом Желтой Земляной Собаки. Солнечная энергия соответствует желтому цвету, поэтому мы по всем параметрам заряжаемся на Новый год позитивной энергетикой.

В целом надо сказать, что в Новый год удача будет сопутствовать знакам водной и земной стихии. Земля — это стихия Собаки, а знакам Воды удачу принесет Юпитер — наша планета счастья, которая весь год будет находится в знаке Скорпиона. Его энергия даст удачу знакам Воды — практически во всем. И знаки Земли тоже испытают его благотворное влияние.

В этом году мы будем иметь несколько затмений, которые затрагивают ось Лев-Водолей. Это значит, что у воздушных и огненных знаков в следующем году акцент будет смещен на любовные свидания, дружеские посиделки друзей по интересам. Очень хорошо участвовать в заседаниях различных клубов по интересам: рыболовов, собаководов и т. д. В конференциях, где люди делятся своими познаниями в определенной области. У Львов и Водолеев будет достаточно судьбоносный год, потому что кто-то обретет свое личное счастье с новым партнером, кто-то его поменяет.

У Тельцов и Скорпионов главным будет финансовый вектор, но не в плане накопления, а в плане начала бизнеса. Хороши будут совместные вложения денежных средств у супругов в крупные совместные покупки. То есть, нужно учиться сотрудничать, договариваться, и совместные проекты принесут хорошую прибыль.

И еще важный момент: если актуален квартирный вопрос, пора его решать. Потому что собака — это животное домашнее, и стихия Земли так же соответствует стабильности, фундаментальной прочности. Очень хорошо строить сельский дом, или покупать квартиру — кому что актуально.

В целом страшных, разрушительных событий в этом году не будет. Год будет достаточно спокойным по сравнению с предыдущими.

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