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Источник Правда.Ру

Обнаружен вариант, который спасет пенсионную систему

Экспертное мнение

Пенсионный фонд нужно ликвидировать, а на пенсии деньги брать из бюджета прокомментировал "Правде.Ру" выступление Владимира Путина экономист, публицист Юрий Болдырев.

Обнаружен вариант, который спасет пенсионную систему. 391404.jpeg

Напомним, что 29 августа Владимир Путин в выступлении на федеральном телевидении выдвинул свои предложения по проведению пенсионной реформы.

Юрий Болдырев обратил внимание на несколько аспектов в этом выступлении. "К сожалению, президент не сказал ни слова об инициативе проведения референдума. Какой же это откровенный разговор с народом, если инициативной группе в проведении референдума отказывают и тут же регистрируют подставные группы, призванные референдум не допустить.

И второе, президент сказал, что у нас сегодня пенсии не соответствуют вкладу людей в жизнь страны. У меня другие вопросы — а почему они не соответствуют? Почему у людей просто взяли и украли их вклад? Где предложение по приведению системы в соответствие? И последнее — президент отметил, что люди внесли вклад в жизнь страны, а не в пенсионную систему, а заботится он почему-то о сбалансированности пенсионной системы, которая совершенно абсурдна, отдельно вынута из всей экономики, из всей бюджетной системы и искусственно привязана к ней только отчислениям от зарплаты.

Была у Путина и демагогия на тему отношения количества работающих к количеству пенсионеров, что был коэффициент 1,7,  а стал коэффициент 1,2. Совершенно абсурдно и неуместно рассуждать про демографические ямы и коэффициенты как будто наших пенсионеров работники кормят каждый лично, непосредственно с ложечки. Вопрос совершенно в другом — сколько вложено в подлинную науку, а не в "нанотехнологии", дана ли возможность встать во главе науки подлинным ученым, или поставили финансистов-менеджеров. Вытащены ли из-за океана деньги, и направлены ли на самые современные технологии?

При адекватном подходе все разговоры о демографических ямах и коэффициентах 1,7 или 1,2 — это просто совершенно неприличная демагогия, она не применима к состоянию мировой экономики. В развитых странах и в тех, которые стремятся технологически развиваться, вопрос о нехватке рабочих рук не стоит. У того же Грудинина роботизированная ферма на 500 голов, которую обслуживает всего два работника, ни одной доярки.

Было сказано, что специалисты Минфина рассмотрели все альтернативные варианты, но они не рассмотрели вариант, при котором никакого отдельного пенсионного фонда вообще не будет, равно как и привязки пенсии к отчислением от зарплаты. Есть единая бюджетная система, которая никаких отчислений ни в какие пенсионные фонды не предусматривает, а предусматривает лишь налоги. Сколько, каких налогов, кому брать — предмет экономической политики, а сколько, кому, в каком возрасте должна платить государственная единая федеральная бюджетная система — это предмет социальной политики государства. Я думаю, что подобный подход даже не рассматривался", — сказал "Правде.Ру" Юрий Болдырев.

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Золото спасёт пенсионеров?
Темы Путин Юрий Болдырев пенсионная система пненсионная реформа
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