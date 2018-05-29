Специалисты назвали самый надежный и крепкий смартфон

Фото: википедия

Самым крепким смартфоном по версии портала Tom's Guide оказался телефон Motorola Moto Z2 Force.

Tom's Guide — интернет-издание, специализирующееся на компьютерных технологиях, компьютерной технике, программном обеспечении. Сайт охватывает следующие изделия: центральные процессоры, графические процессоры и видеокарты, материнские платы, оперативная память, дисплеи и другие системы отображения информации, компьютерная память, компьютерная периферия, фото- и видеотехника, ноутбуки, компьютерные сети, технологии в компьютерных играх, обзоры программ и, разумеется, мобильные телефоны. Принадлежит компании Bestofmedia Group, которая входит в тройку лучших сетевых издателей в мире, освещающих технологии

Эксперты протестировали гаджеты от самых известных производителей на прочность. Телефоны бросали с высоты нескольких метров на деревянную и бетонную поверхности, топили в воде. По итогам всех испытаний, что выпали на долю несчастных гаджетов, эксперты выставили им оценку по десятибалльной шкале.

Модель от Motorola получила 8,5 баллов. Отмечается, что после экзекуции ни на экране, ни на самом телефоне не осталось каких-либо заметных повреждений.

Второе место в рейтинге самых крепких смартфонов занял LG X Venture. Третье же место досталось iPhone X, последнему и главному детище Apple. Эксперты Tom's Guide поставили гаджетам 6,6 и 6,2 баллов соответственно. В пятерку лидеров также вошли модели LG V30 b Samsung Galaxy S9, что набрали по 6 баллов ровно.

А вот самым хрупким гаджетом из тестируемых оказался другой продукт от Apple — iPhone SE. 3,9 балла — такую оценку дали телефону специалисты Tom's Guide по шкале прочности и надежности.

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