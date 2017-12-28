Новая установка: бороться с террористами хирургическим путем

Предупреждение Путина террористам о том, что с ними не будут "церемониться", продиктовано реальной оперативной ситуацией, сказал "Правде.Ру" генерал-майор ФСБ в запасе, Александр Михайлов.

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В камере хранения одного из петербургских магазинов "Перекресток" взорвалась самодельная бомба мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, пострадали 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, но президент РФ Владимир Путин назвал взрыв "террористическим актом".

По словам главы государства, он дал директору ФСБ Александру Бортникову указание при задержании "этих бандитов" действовать в рамках закона, "но при угрозе жизни и здоровья наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно".

— В плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте, — подчеркнул Путин в Кремле на церемонии награждения офицеров, отличившихся в Сирии.

Как пояснил "Правде.Ру" генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, 200 г в тротиловом эквиваленте — это по мощности как две дистанционных ручных гранаты (РГД). Для сравнения: в волгоградском автобусе взорвали бомбу мощностью 400 г, а в подземном переходе на Пушкинской в Москве — 800 граммов.

Но сработавшее в "Перекрестке" СВУ, несмотря на относительно небольшую мощность, было начинено поражающими элементами, а значит, взрыв был направлен на поражение людей и является терактом. "Иначе квалифицировать, наверное, нельзя, хотя версии могут быть самые разные — от конкурентов, попытки испортить праздник, до какого-нибудь психопата", — пояснил наш собеседник.

По его мнению, уголовное дело по факту взрыва будет переквалифицировано на две статьи, и к покушению на убийство двух и более лиц добавится террористический акт.

"Президент совершенно правильно отреагировал, потому что накануне праздника, в преддверии выборов совершение такого рода преступлений — это вещь недопустимая, и, конечно, нужно с этими вещами бороться хирургическим путем. Он неслучайно обозначил, что нужно применять оружие на поражение и не особо церемониться с людьми, которые не хотят сдаваться или подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Поэтому будем исходить из того, что президент квалифицировал это исходя из реальной, объективной оперативной ситуации", — резюмировал Михайлов.

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