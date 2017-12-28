Психолог-криминалист Михаил Виноградов считает, что директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов "сорвался", будучи доведенным до крайности.
Напомним, 27 декабря бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов устроил на ее территории стрельбу. Спустя почти сутки он был задержан в Москве на улице Правды.
По одним данным, Аверьянов открыл стрельбу из собственного ружья "Сайга"после конфликта с нынешним руководством фирмы. В итоге был убит охранник, а сам директор забаррикадировался в здании.
По другим, он вынужденно ответил на нападение ворвавшихся на территорию фабрики сотрудников ЧОПа, одного из которых он и убил.
Как сказал "Правде.Ру" психолог-криминалист Михаил Виноградов, у этого человека "копилось-копилось, он сдерживал себя, а потом сорвался": "И когда человек делает по этому пути первый шаг, а тем более, с оружием, то дальше он уже остановиться не может".
Это, по словам эксперта, не относится к "мелким бандюганам", потому что они всегда хорошо считают, сколько им накрутят за агрессию и понимают, когда надо остановиться.
А вот бизнесмен, возможно, просто доведен до крайности, "во всяком случае, я сопоставляю его возраст и должность". У таких случаев всего два выхода, добавил эксперт - его ловят живым, или же он, сообразив, что натворил, кончает жизнь самоубийством".
Мнение в Сети по поводу случившегося разошлись. Одни утверждают, что Аверьянов неадекватный человек, устроивший на фабрике "барщину", другие — что он противостоял людям, которые и сделали его "бывшим" владельцем при помощи поддельных документов.
"Вроде бы немного ситуация сдвинулась в положительную сторону, когда Аверьянов побывал на приеме в ФСБ. По крайне мере, один из судебных приставов, участвовавший в этой истории, подался в бега. Так говорил сам Илья. И тут новый налет. На этот раз были уже не выходцы с Кавказа, а сотрудников одного из ЧОПов, причем вооруженные", — рассказал его друг Герман Батасов "Росбалту". Аверьянов был вынужден отвечать, так как его не раз избивали "бандиты из Дагестана и Осетии", вооруженные обрезками труб и арматурой, сказал Батасов.
У Аверьянова есть семья и восемь детей. Фабрика "Меньшевик" была основана Аверьяновым в 1999 году. Следственный комитет по Москве уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Как сообщает Eadaily, 18 января 2018 года Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики "Меньшевик". Ранее Аверьянов безуспешно судился со службой судебных приставов по поводу долгов фабрики. По данным ФССП, в отношении Аверьянова за последние три года накопилось 37 исполнительных производств, а сама фабрика признана "хроническим должником".
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