Михаил Виноградов: Аверьянов был доведен до крайности

Психолог-криминалист Михаил Виноградов считает, что директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов "сорвался", будучи доведенным до крайности.

Фото: REX/Shutterstock

Напомним, 27 декабря бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов устроил на ее территории стрельбу. Спустя почти сутки он был задержан в Москве на улице Правды.

По одним данным, Аверьянов открыл стрельбу из собственного ружья "Сайга"после конфликта с нынешним руководством фирмы. В итоге был убит охранник, а сам директор забаррикадировался в здании.

По другим, он вынужденно ответил на нападение ворвавшихся на территорию фабрики сотрудников ЧОПа, одного из которых он и убил.

Как сказал "Правде.Ру" психолог-криминалист Михаил Виноградов, у этого человека "копилось-копилось, он сдерживал себя, а потом сорвался": "И когда человек делает по этому пути первый шаг, а тем более, с оружием, то дальше он уже остановиться не может".

Это, по словам эксперта, не относится к "мелким бандюганам", потому что они всегда хорошо считают, сколько им накрутят за агрессию и понимают, когда надо остановиться.

А вот бизнесмен, возможно, просто доведен до крайности, "во всяком случае, я сопоставляю его возраст и должность". У таких случаев всего два выхода, добавил эксперт - его ловят живым, или же он, сообразив, что натворил, кончает жизнь самоубийством".

Мнение в Сети по поводу случившегося разошлись. Одни утверждают, что Аверьянов неадекватный человек, устроивший на фабрике "барщину", другие — что он противостоял людям, которые и сделали его "бывшим" владельцем при помощи поддельных документов.

"Вроде бы немного ситуация сдвинулась в положительную сторону, когда Аверьянов побывал на приеме в ФСБ. По крайне мере, один из судебных приставов, участвовавший в этой истории, подался в бега. Так говорил сам Илья. И тут новый налет. На этот раз были уже не выходцы с Кавказа, а сотрудников одного из ЧОПов, причем вооруженные", — рассказал его друг Герман Батасов "Росбалту". Аверьянов был вынужден отвечать, так как его не раз избивали "бандиты из Дагестана и Осетии", вооруженные обрезками труб и арматурой, сказал Батасов.

У Аверьянова есть семья и восемь детей. Фабрика "Меньшевик" была основана Аверьяновым в 1999 году. Следственный комитет по Москве уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Как сообщает Eadaily, 18 января 2018 года Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики "Меньшевик". Ранее Аверьянов безуспешно судился со службой судебных приставов по поводу долгов фабрики. По данным ФССП, в отношении Аверьянова за последние три года накопилось 37 исполнительных производств, а сама фабрика признана "хроническим должником".

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