Stratfor назвал действия Украины провокацией России

По мнению СМИ США, для чего Украина спровоцировала конфликт в Керченском проливе ответить однозначно непросто.

Авторы материала считают, что, возможно, Украина пытается вызвать давление на Россию стран ЕС или США через санкции — провоцируя Россию к агрессивным действиям и, таким образом, демонстрируя её воинственность. Особенно накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на съезде большой двадцатки в Аргентине. Однако вряд ли Украина ожидала задержания своих военнослужащих, убеждены в Stratfor. Издание признаёт, что никакой военной инициативы у Украины быть не может из-за сильного превосходства военного присутствия России в акватории Азовского и Чёрного моря, к тому же присутствия "незаконного".

Другой вариант — это "внутриполитические" мотивы. Введение военного положения позволит отсрочить президентские выборы на Украине, которые нынешний президент Порошенко рискует проиграть. Оппозиция, по сообщениям СМИ, восприняла указ президента уловкой по отсрочке выборов.

Так или иначе, резюмирует американское издание, введение военного положения негативно сказывается на "хрупкой" украинской экономике — к концу недели курс гривны упал на 1,6%.

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