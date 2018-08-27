Минэкономики хочет поделить Россию на 14 частей

Министерство экономики Российской Федерации выступило с любопытнейшим предложением. Так, там придерживаются мнения, что деление страны на 14 частей позволит в полной мере раскрыть экономический потенциал каждой из них.

Раскрыть этот самый потенциал поможет узкая экономическая специальность, что предлагается присвоить каждой из частей. В данный момент в РФ уже существуют два подобных региона — Северный Кавказ и Дальний Восток. Минэкономики же выступило с предложением создать еще 12 таких регионов.

Макрорегионы не будут административно-территориальными единицами, но такое деление по замыслу Минэкономразвития повысит уровень экономического взаимодействия регионов и качества жизни в них. Например, экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, вырастут почти на 30% к 2025 г., следует из проекта стратегии.

На вопросы "Правды.Ру" по поводу возможного дробления Российской Федерации на 14 кусков ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

-Согласно Минэкономразвития, это повысит уровень экономического взаимодействия регионов и качество жизни в них. Например, экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, вырастут почти на 30% к 2025 г., следует из проекта стратегии. Как Вы считаете, оправдан ли такой шаг?

-На самом деле это возвращение к советскому экономическому районированию. Но, считаю, есть небольшая загвоздка в возвращении к такой системе. Дело в том, что в районирование в Советском Союзе предполагало использование инфраструктуры тех регионов, что на сегодняшний день уже не входят в состав Российской Федерации.

Ведомству необходимо дать четкий и внятный ответ, почему сделать это будет выгодно и необходимо. Считаю, что зерно здравого смысла в подобном поступке есть — это позволит нашим политическим партнерам немного, так сказать, успокоиться. Ведь, если вспомнить, то и Казахстан, и Белоруссия, например, очень сильно нервничали по поводу Евразийского экономического союза. Правительства этих стран боялись, что это приведет к потере их суверенитета. Подобное районирование же продемонстрирует Астане и Минску, что Российская Федерация намерена развиваться внутри себя, используя свои внутренние ресурсы, а не покушаясь на суверенность своих торговых партнеров. В этом, считаю, будет большой плюс решения разделить Россию на 14 частей.

-Как Вы считаете, возможен ли такой исход событий, что условная Сибирь, например, превратится в сырьевой придаток, а Крымский полуостров — в придаток туристический? Не нарушит ли это целостность нашего государства? Не может ли эта идея быть навязана нам извне, нашими потенциальными геополитическими противниками?

-Боже упаси, нет. Повторюсь — эта идея прямиком из СССР. Скорее уж, нынешняя система в стране создана какими-то ЦРУшниками. Но это я иронизирую. Хотя, если подумать, у нынешней системы деления в стране все не так уж и гладко. У нас ведь на сегодняшний день серьезный дисбаланс между Центральной Россией и регионами. Так, есть финансово крепкая и зажиточная Москва, а периферии ничего не остается кроме как равняться на нее и стараться соответствовать ее уровню.

Нововведение же, предлагаемое Министерством экономики Российской Федерации, возможно, несколько сгладит эти различия. Экономическое районирование поможет четко определить статус каждого из регионов. Это позволит увидеть четкую экономическую перспективу каждого из районов, а также несколько оздоровит отношения между ними и федеральным центром.

-А что до этого им мешало?

-У нас деление на две категории: регионы дотационные и регионы депрессивные. А это, знаете ли, "пещерный век".

Также с "Правдой.Ру" поделился своим мнением по поводу предложения Минэкономики РФ директор "Центра международного развития регионов" Игорь Меламед.

-Считаю, что данные межрегиональные связи — явление естественное. По сути, серьезных изменений не будет, никто ничего кардинально не переделывает, просто вводят для каждой интеграционной зоны свои преференции, свою специфику.

14 районов это ведь гораздо меньше, чем 85 административных единиц. Проще говоря, легче вести хозяйство. Но, повторюсь, серьезных изменений не предвидится — в предложении и не говорится о том, что субъекты РФ канут в лету. Федеральный бюджет будет также распределяться по 85-ти субъектам, органы властей изменения также не коснутся.

А полпреды президента все равно не обладают властью, чтобы управлять губернаторами. Они лишь координируют и направляют их работу. Предлагается же подобного рода координаторов ввести и в экономике.

Отметим, что в СССР был опыт экономического районирования. В 1957 году Никита Хрущев провел "административно-экономическую реформу". Территория СССР делилась на административные экономические районы. Все предприятия данного административного экономического района составляли единый народнохозяйственный комплекс.

Фото: kaknado.su

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