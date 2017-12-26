Массовый психоз на Западе, связанный с появлением российского флага где бы то ни было, — не наигранный, а объективный, сказал "Правде.Ру" капитан I ранга Олег Шведков.
Минобороны Великобритании сообщило на своем сайте, что корабль ВМС Королевства HMS St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Северном море.
Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что не будет колебаться, если понадобится защитить страну, народ и национальные интересы, и "не станет терпеть любую форму агрессии". "Британию не запугать", - добавил он.
В последнее время активность российских судов у берегов Королевства возросла, отметили в Минобороны Великобритании. Поэтому еще один сторожевик будет вызван для сопровождения российского корабля-разведчика во время его движения по Северному морю и через Ла-Манш.
Как сказал "Правде.Ру" председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих, капитан 1 ранга Олег Шведков, любая демонстрация российского флага за рубежом вызывает определенное раздражение у наших "партнеров".
"Мы наблюдаем на Западе массовый психоз, связанный с военной угрозой со стороны России, нас реально считают агрессором, хотя мы делаем то же самое, что делали 20 и 30 лет назад. Просто в 90-е и до середины 2000-х у нас не было технической возможности часто появляться за пределами России и демонстрировать нашу военную мощь и способности, и от этого там отвыкли", — сказал эксперт.
Олег Шведков пояснил, что угроза, озвученная в Великобритании по поводу российских подводных лодок, которые могут нарушить торговую и военную связь по подводным кабелям, не относится к надводным кораблям:
"Чтобы уничтожать подводные кабели, у нас есть специальные силы и средства. Но надводные корабли такими вещами не занимаются, потому что это большие глубины, и на них могут работать водолазы в специальных костюмах, спускаемые со подводных лодок".
Но, по словам эксперта, такие вещи, как перерезание кабеля, делаются только в условиях военной опасности или военного времени, это не угроза отключения России от системы SWIFT.
Справка: "Адмирал Горшков" — фрегат с управляемым ракетным оружием, длиной 135 м, водоизмещением 4,5 тыс. т и шириной 16 метров. Корабль может развивать скорость в 30 узлов и совершать автономное плавание в течение 30 суток.
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