Составлен рейтинг лучших по качеству жизни городов

В топ-5 вошли Казань, Тюмень, Грозный, Сочи и Москва. Таков вердикт специалистов Финансового университета при правительстве России. Следующие пять мест занимают Санкт-Петербург, Тула, Сургут, Екатеринбург и Череповец.

Такие результаты исследования обнародовал проректор университета Алексей Зубец. По его словам, параметрами определения уровня жизни служили показатели качества медицинского обслуживания, развития культуры и образования, состояния дорог, работы ЖКХ и так далее. Материалом исследования стали результаты соцопросов, которые прошли в 78 городах страны, а также данные Росстата.

Интересно, что столица Татарстана входит в число лидеров по каждому из показателей, тогда как Москва только по некоторым: медицина, жилищно-коммунальное хозяйство и уровень доходов населения. По тем же параметрам лидирует и Санкт-Петербург, однако в совокупности результатов Северная столица место в пятёрке проиграла.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что москвичи худшими районами для проживания считают Люблино, Кузьминки и Дмитровский. Также мы сообщали о рейтинге самых пьющих городов России, список единолично возглавил Саратов. В тройке оказались Пермь и Ханты-Мансийск.

Читайте также:

Топ-10 самых комфортных городов для проживания в мире