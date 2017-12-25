Без памперсов: американцев учат не пугаться авиации РФ

Журнал National Interest сообщил о покупке несколькими американскими компаниями военных самолетов производства РФ и даже СССР, якобы с целью проведения тренировок, в том числе военными США.

Среди компаний-покупателей названы Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft, причем первая уже владеет двумя истребителями МиГ-29 советского производства, которые, как утверждается на сайте фирмы, были ввезены из некой бывшей советской республики. Draken International располагает истребителями МиГ-21 и недавно купила на Украине Су-27. Один из них недавно был замечен возле авиабазы Неллис (штат Невада) при моделировании воздушного боя с американским F-16.

Отметим, что это далеко не первый случай "моделирования" натовскими войсками боев с участием российских военных как вероятного противника: например, весной на полигоне Хоэнфельс в Германии были задействованы русскоязычные статисты. Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в ФРГ, капитан сухопутных войск США Крис Брэдли тогда пояснил, что целью введения "русского" элемента в сценарий учений является подготовка солдат НАТО к решению "всего спектра проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".

Прокомментировать интерес компаний из США к отечественной авиатехнике "Правда.Ру" попросила главу думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России Владимира Гутенева. Он считает, что закупка российских и тем более советских военных самолетов не даст американцам никакого преимущества в гипотетическом противостоянии с РФ и не несет в себе никакой угрозы обороноспособности нашей страны:

— Ни у кого, я думаю, нет возможности получить те последние машины, которые сейчас активно работают (это Су-31, Су-34 и конечно, Су-35). Они имеют очень много ступеней модернизации, и машины, которые выходили в 90-е годы, кардинально отличаются от тех, что выходят сейчас, — это и наличие активной фазированной решетки, это другая дальность обнаружения, и прочее, средства радиоэлектронной борьбы (как те, которые вмонтированы в бортовые комплексы, так и те, которые несутся в подвесных контейнерах).

Поэтому единственное, что могут зарубежные пилоты, которые участвуют в каких-то отработках и видят российские самолеты, — приобрести хотя бы какой-то иммунитет к тем часто паническим настроениям, которые они абсолютно обоснованно связывают с обликом российской авиации.

Так что нужно пожелать нашим зарубежным коллегам набраться мужества. Я думаю, до памперсов дело не дойдет, но пусть вырабатывают иммунитет и привыкают видеть рядом с собой российские маршруты. Они прекрасно будут понимать, что то, что сейчас в наших войсках, даже не в разы, а на порядок более совершенно.