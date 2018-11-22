Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации. 61% опрошенных выссказали такое мнение и это, по данным "Левада-Центр" максимальные показатели антирейтинга Владимира Путина за время ведения статистики.
22% полагают, что он несёт частичную ответственность, только 17% высказались нейтрально. Напомним, что ещё год назад чуть больше половины россиян, 55%, были категоричны в вопросе причастности президента к проблемам страны.
В течение года рейтинг популярности Путина упал от 66% до 56%, это только среди тех, кто был готов участвовать в выборах. На них, как известно, Владимир Путин набрал 76,7% голосов. Спустя два месяца после этого рейтинг значительно упал — Правительство объявило о пенсионной реформе. Социолог "Левада-Центр" Денис Волков объясняет это тем, что граждан не получилось убедить в том, что президент ничего не знал о разрабатываемой реформе и не причастен, ведь фигуры хотя бы тождественной Путину по масштабу в российской политической системе нет.
Изначально, добавляет Волков, народу было менее свойственно связывать проблемы государства непосредственно с Путиным, однако именно пенсионная реформа это изменила. Таким образом, рейтинг президента вернулся к показателям 2014 года, то есть до присоединения полуострова Крым.
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