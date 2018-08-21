Почему чеченские дети героизируют ИГИЛ*?

В Чеченской Республике среди детей формируется протест, и "если его пропустить, это может привести к серьезным последствиям", считает эксперт Алексей Малашенко.

20 августа группа несовершеннолетних боевиков совершила нападения на полицейских в Шалинском районе Чеченской республики. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, пострадали еще трое. Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ)*.

Как сказал министр Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, "самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самому младшему из преступников — 11 лет", — сказал Умаров. По его словам, в ИГИЛ * разработаны специальные программы, чтобы доходчиво внушать подросткам идеи экстремистов. Со своей стороны, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что целью молодых людей, предпринявших "попытку совершить резонансные преступления" в республике, было создать видимость наличия в Чечне людей, способных проводить теракты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет", — подчеркнул он.

Ситуацию комментирует для "Правды.Ру" эксперт по исламу, политолог Московского центра Карнеги, бывший консультант программы "Религия, общество и безопасность" Алексей Малашенко.

— Рамзан Кадыров сказал, что цель террористов создать видимость наличия в Чечне людей, способных проводить теракты. Действительно ли это видимость или база есть?

— Я бы обратил внимание на два момента — во-первых, это ребята, которые родились в мирной Чечне. Второе. Что с ними произошло? Это действительно исламская экстремистская идеология или это нечто другое — какая-то месть властям? Для них это что — игра или в этом поколении идет формирование трендов, которые связаны с экстремизмом? На эти вопросы трудно ответить. Они используют методы "Исламского государства"*, отслеживают теракты, уважают террористов и считают, что, если это можно в Англии, Франции, даже в Китае, то почему это не можем сделать мы. Этот момент героизации таких актов в глазах подростков, он уже состоялся. У них накапливается раздражение, а где раздражение — там протест. Это был удар по полицейским, а не просто они втюхали машину куда-то. Это опасно, и если это пропустить, со временем это может привести к серьезным последствиям.

— Можно ли говорить, о том, что есть социальная база для недовольства в Республике?

— Это может быть какая угодно база — и культурная, и религиозная, и личная, потому что Чечня — это полутрадиционное общество. Но, с другой стороны, у них есть родители, родственники, что там, никто ничего не знал? Тоже странно. Поэтому, это повод для размышления, а не для криков, что мы им всем покажем...

— Обстановка в Чечне отличается от обстановки в Кабардино-Балкарии, Дагестане?

— Она всегда отличалась, там было две войны. На выборах, когда победил (Аслан) Масхадов, около трети чеченцев голосовало за (Шамиля) Басаева, остальные — за Масхадова, то есть — за Россию, но тем не менее. Сейчас внизу идет очень глубокий процесс, и, чтобы потом не удивляться, надо разобраться, что привлекательно в экстремисткой идеологии для этих мусульманских детей… Кстати, ведь готовили же в "Исламском государстве"* детей-боевиков. Это же так! Им там тоже было 12-13 и 14 лет. А эти сами подготовились. Нужно обратить на это внимание, чтобы потом руками не разводить, а то потом будем удивляться все вместе.

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* Запрещенные в России террористические группировки

Фтото: скриншот с YouTube

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