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Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму

Экспертное мнение

 

Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму. 389844.jpeg

Повторный референдум с международными наблюдателями можно провести не только в Донбассе, но и в Крыму, считает крымский политолог Владимир Джералла.

Как сообщило агенство Bloomberg, президент Владимир Путин на совещании с российскими дипломатами упомянул о предложении президенту Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины. Агентство ссылается на два источника, которые присутствовали на встрече. По их словам, вариант с референдумом будет трудно реализовать "из-за позиции Украины и ее сторонников в Европе".

Один из источников также отметил, что Трамп попросил Путина не говорить об идее референдума на пресс-конференции, чтобы дать ему время все обдумать. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался сообщить Bloomberg детали того, что президент РФ говорил об Украине на саммите с Трампом, однако заявил: "Обсуждались новые идеи. Они будут проработаны". Белый дом от комментария уклонился.

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джералла, "разговор с американцами все время утыкается в их внутренние проблемы". "До итогов промежуточных выборов в конгресс в ноябре, Трамп достаточно ограничен в своих действиях во внешней политике, и многие информационные поводы являются частью предвыборной борьбы", — сказал политолог.

С точки зрения эксперта, предложение Путина "весьма и весьма любопытное", но это лишь один из "инструментов решения украинской проблемы". "Не нужно забывать, что у России есть и военная возможность решения вопроса, в отличие от западных стран, которые, очевидно, не собираются создавать военный кризис вокруг Украины", — отметил Владимир Джералла. По словам политолога, участие международных наблюдателей в референдуме снимает все вопросы по его законности, организации и результатам. Поэтому, "подобное предложение является политически продуманным и весьма эффективным".

"Референдум в Донбассе задуман на всей его территории, то есть, и в ДНР, и Донецкой области Украины, а также, и в ЛНР, и в Луганской области Украины, это вполне очевидно" — заметил эксперт.

Что касается проведения повторного референдума в Крыму, то по словам Владимира Джераллы, и "в результатах первого на Западе, в принципе, никто не сомневается", "но есть некоторые политические моменты признания".

Со стороны западных политиков, например, экс-президента Франции, Валери Жискар д'Эстена было предложение провести повторный референдум с международным участием, который позволил бы снять эти проблемы, "но, к сожалению, это предложение было отвергнуто европейцами", отметил политолог. Однако, продолжил он, в любой момент можно к нему вернуться.

"Но надо сделать так, чтобы результаты референдума накладывали обязательства на обе стороны, и это должно быть закреплено юридически. Другими словами, если референдум проведен и результат есть, то немедленно снимаются санкции и восстанавливается прежний режим отношений", — заключил Владимир Джералла.

Как сообщил "Интерфаксу" "информированный источник" в Кремле, инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако "крымского сценария" (независимости) она не предполагает. Источник отметил, что "речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права".

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Темы Донбасс референдум Владимир Джералла встреча Путина и Трампа
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