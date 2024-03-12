Изучение законодательства: что важно знать о производстве самогона в России

Адвокат Карабанов назвал случаи, когда самогонщика могут признать преступником

2:15 Your browser does not support the audio element. Экспертное мнение

На сегодняшний день граждане Российской Федерации имеют возможность без препятствий дистиллировать самогон для личного потребления и даже делиться им с друзьями и знакомыми без каких-либо юридических последствий. Однако владельцы самогонных аппаратов должны следовать определенным правилам и ограничениям, нарушение которых может повлечь за собой различные виды наказаний, вплоть до уголовной ответственности. Кандидат юридических наук и адвокат Александр Карабанов рассказал Общественной службе новостей о том, когда самогонщик становится нарушителем закона.

Фото: Собственная работа by Брайан Стэнсберри is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Эксперт отметил, что сам процесс дистилляции спиртных напитков в России разрешен, однако только на определенном оборудовании. Если производственные мощности самогонного аппарата превышают 5,5 литров в сутки, необходимо зарегистрировать его в Росалкогольрегулировании. В противном случае владельцу грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а сам аппарат может быть конфискован.

Более серьезные последствия ждут тех, кто решит продавать самогон без соответствующей лицензии, разрешения или регистрации как индивидуальный предприниматель. В этом случае предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей. Если доходы от нелегальной продажи самогона достигнут 1,5 миллиона рублей, либо продавец будет продолжать нарушать закон, ему грозит уголовное преследование в соответствии с статьей 171.3 УК РФ. За такие деяния предусмотрено штраф до 3 миллионов рублей или тюремное заключение до 3 лет.

Ограничения для самогонщиков в основном связаны с соблюдением законодательства о продаже и объемах производства. Однако по словам Карабанова, дарение самогона третьим лицам не влечет за собой никакой юридической ответственности. В случае отравления третьих лиц самогоном и последующего обращения в органы правопорядка, бутлегеру может грозить наказание по статье 238 УК РФ вплоть до двух лет лишения свободы. Также нарушителя ждет аналогичная ответственность, если он продает или собирается продавать алкоголь, который представляет угрозу здоровью или жизни потребителей.