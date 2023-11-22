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Специалист назвал электронагревательные приборы повышенным источником пожарной опасности

1:27
Экспертное мнение

Собеседник Pravda. ru, эксперт Ассоциации "Союз 01" Павел Огай рассказал о мерах профилактики пожарной опасности в холодное время года.

Специалист назвал электронагревательные приборы повышенным источником пожарной опасности
Фото: Openverse by MDG26 is licensed under CC BY 2.0.

Сколько находится на конкретной площади горючих материалов и насколько они опасны — по такому критерию, сообщает специалист, определяется пожарная опасность объектов, в том числе, и жилых. С этой точки зрения, подчёркивает Огай, многоэтажные дома, за которыми осуществляют контроль надзорные органы, безопаснее, чем частные домовладения — за пожарную безопасность тут в ответе только хозяин жилища. А вот некоторые правила в холодный сезон для всех одинаковы.

"Неожиданно резко подпрыгивает энергопотребление и электропроводка то ли в подъезде, то ли в частном доме попросту не рассчитана на это. И вот очередная причина пожаров. Статистика такая, что на первом месте печное отопление (это что касается частных домов), а на втором месте — электропроводка, электроприборы, электричество. Меры профилактики в зимний пожароопасный сезон? Электронагревательные приборы — это номер один, на что нужно обратить внимание", — советует эксперт.

Среди рекомендаций, которые даёт собеседник Pravda. ru, не использовать розетки, которые нагреваются и не перегружать электропроводку включённой бытовой техникой.

 

 

 

Действия при пожаре: правила пожарной безопасности
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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