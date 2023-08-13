Психолог поделилась, чем опасны "бабочки в животе"

1:14 Your browser does not support the audio element. Экспертное мнение

Одним из признаков влюблённости люди часто называют "бабочки в животе". Однако психолог Екатерина Корендясева в интервью с Интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" рассказала, почему это вредно для нашего здоровья.

Фото: tmn.aif.ru

В первую очередь, эксперт сказала, что "бабочки в животе" сравнимы с ощущением, когда машина резко съезжает с горки. Другими словами, это периоды, когда человек испытывает стресс. Кровь приливает к одним местам тела и покидает другие. Происходит изменение кровяного давление, что не всегда положительно влияет на физическое здоровье человека.

"Такое постоянное чувство говорит о проблемах с сердечно-сосудистой системой или брюшной полостью. Отнеситесь к таким ощущениям внимательно, если вы долго находитесь в отношениях. Это может говорить о психологических сложностях в паре: созависимых отношениях или страхе перед партнером".

Однако, Корендясева добавила, что это состояние можно отнести к благоприятным, когда ваше взаимодействие с человеком только зарождается: новая влюбленность или если отношения пока не пересекли черту одного года.

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