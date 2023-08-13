Дизайнер интерьера назвала цвета, которые стимулируют аппетит

0:58 Your browser does not support the audio element. Экспертное мнение

Цветовая палитра стен на кухне способна как повысить, так и снизить аппетит. Дизайнер интерьеров Мария Талат рассказала, как правильно выбирать интерьер, чтобы не набрать лишние килограммы. Подробностями делится Интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: trizio.ru

В первую очередь, стоит избегать тёплых и ярких оттенков, например, оранжевого и красного. Такие цвета всегда стимулируют аппетит, поскольку "ассоциируются с энергией и воодушевлением".

"А прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать".

Умозаключила эксперт тем, что всё это индивидуально и тяже зависит от другим немаловажных факторов, таких как "освещение, размер помещения и личные потребности".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.