Цветовая палитра стен на кухне способна как повысить, так и снизить аппетит. Дизайнер интерьеров Мария Талат рассказала, как правильно выбирать интерьер, чтобы не набрать лишние килограммы. Подробностями делится Интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В первую очередь, стоит избегать тёплых и ярких оттенков, например, оранжевого и красного. Такие цвета всегда стимулируют аппетит, поскольку "ассоциируются с энергией и воодушевлением".
"А прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать".
Умозаключила эксперт тем, что всё это индивидуально и тяже зависит от другим немаловажных факторов, таких как "освещение, размер помещения и личные потребности".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.